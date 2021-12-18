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Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала в Instagram-аккаунте фотографии, сделанные утром после празднования собственного 39-летия. День рождения она отмечала со своим супругом Янисом Тиммой в Монте-Карло.

Певица написал под фото, что завтракает полностью обнаженной. Вот только подписчикам придется верить ей на слово, так как все самое интересное спрятано за бокалом шампанского.

«Голый завтрак. А кто сказал, что нельзя просто взять и все поменять? Не люблю рамки», – подписала фотографию «звезда».

Снимок, по утверждению певицы, сделал возлюбленный. Совсем недавно Седокова опубликовала серию наполненных печалью постов, по которым подписчики решили, что пара вот-вот разведется. Однако если они вместе отправились в Монте-Карло, значит, все не так плохо.

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