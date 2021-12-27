Военный эксперт Андрей Коц рассказал, что и действия Киева, и высказывания его партнеров из НАТО демонстрируют подготовку к наступлению на Донбасс. Так, явным признаком скорой операции стали испытания американских комплексов Javelin.

Напомним, что ВСУ тренировались уничтожать этими ПТРК танки с сетчатой защитой на башне, но первый блин вышел комом – боец украинской армии ухитрился «промазать» по большой неподвижной цели высокоточной ракетой.

Еще один признак скорого нападения на Донбасс – это возведение на границах фортификационных сооружений. Киев совершенно не случайно решил укрепить свои рубежи. И делает он это не для защиты от РФ.

Вашингтон, а также Анкара постоянно твердят, что предпримут жесткие меры, если РФ вторгнется на Донбасс. Это, по мнению эксперта, еще один признак, так как натовские страны страхуются на случай вмешательства Москвы в конфликт.

Наконец, еще одним признаком является постановка на воинский учет на Украине женщин. Киев всерьез решил бросить в бой всех, кто способен передвигаться и держать в руках оружие.