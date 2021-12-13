Майк Макглоун, финансовый эксперт издания Bloomberg, отметил, что в будущем году США смогут принять криптовалюту с правильным рыночным регулированием.

Согласно словам аналитика, траектория биткоина в настоящее время демонстрирует, что в скором времени он достигнет цены в 100 000 долларов. Но в грядущем году на рынке криптовалюты поменяется динамика. Благодаря возможности предложить неограниченное число фиатной валюты курсы эфириума и биткоина, имеющие ограниченное количество, продолжат увеличиваться. Должны также исчезнуть значительные колебания, наблюдавшиеся в текущем году.

Специалист также предположил, что восстановление доходности рынка акций и падение данного показателя у американских казначейских облигаций повлияют на долю криптовалют в инвестиционных портфелях. Макглоун считает, что биткоин в скором времени превратится в мировой цифровой актив.