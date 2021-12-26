Военнослужащий армии США оскорбил Джо Байдена, американского лидера, в ходе беседы с ним по телефону. Подобные разговоры между главой государства и работниками оборонных ведомств часто транслируют в стране в прямом эфире.

Отмечается, что военный пожелал президенту счастливого Рождества, а затем произнес фразу «вперед Брэндон». Баден повторил за ним, так как, судя по всему, ему было не знакомо значение данной фразы. При этом находившаяся неподалеку супруга президента Джилл засмеялась и закатила глаза.

В СМИ напоминают, что словосочетание «вперед, Брэндон» возникло в октябре текущего года в рамках гоночного заезда NASCAR, прошедшего в Алабаме. В ходе беседы с одним из гонщиков, которого зовут Брэндон, фанаты стали кричать «к черту Байдена», а репортер сообщила зрителям, что болельщики кричат «вперед, Брэндон». Теперь данную фразу используют в виде цензурного варианта оскорбления американского лидера.