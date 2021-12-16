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«Исключительно украинский танк» Т-64 превосходит российские боевые машины, уверен американский военный аналитик Дэвид Экс. Он отметил, что Киев модернизировал эту разработку СССР, поэтому теперь она должна дать отпор в случае «нападения России».

На самом деле танк Т-64 разрабатывался в СССР. Справедливости ради надо отметить, что часть таких боевых машин производилась в Харькове однако назвать их «исключительно украинскими» все равно нельзя.

Т-64 использовался в качестве основного танка при Советском Союзе, однако позже от него решили отказаться в пользу более современных Т-72 и Т-90.

В ходе модернизации Украина оснастила Т-64 «Булат» новой броней, современными средствами связи и навигации, прицелами, позволяющими видеть цель в любое время суток. Не исключено, что Экс прав и обновленный «украинский» танк действительно превосходит Т-72, не прошедшие модернизацию. Однако это превосходство вряд ли спасет Украину, так как в распоряжении РФ гораздо больше бронетехники и целого ряда других вооружений, о которых Киев может только помечтать.

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