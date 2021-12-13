Украина является одной из трех стран, в которых в самое ближайшее время могут вспыхнуть крупные вооруженные конфликты. Уже в начале следующего года «Россия нападет» на соседнюю страну, чтобы захватить территории Донецкой и Луганской областей, считает американский эксперт Джеральд Сеиб.

В издании The Wall Street Journal аналитик ссылается на данные украинской разведки, а также на бесконечные истеричные статьи, которые уже около месяца не устают публиковать СМИ в Соединенных Штатах и других странах НАТО.

Еще одна потенциальная «горячая точка» планеты – это Иран. Соседний Израиль не хочет мириться с его позицией по обогащению урана, а Тегеран не намерен отступать. Поэтому риск войны возрастает. Даже при том, что Тель-Авиву отказался помогать Вашингтон.

Третий регион, в котором может вспыхнуть боевой конфликт – это островное государство Тайвань. Автор отмечает, что США громогласно выступают в поддержку его независимости, но если Китай решит наконец расставить «точки над ё» и вернуть Тайвань на свою орбиту, американские военные точно не станут воевать на стороне острова.