Специалисты Северозападного университета в США в ходе исследования выяснили, как возникает оргазм. Об этом сообщает издание «Газета.ru».

Как отмечают учёные, оргазм имеет два составляющих компонента – ритмичные сокращения мышц и субъективные переживания сильного удовольствия. По словам Кевина Маккена, одного из авторов научной работы, влияют на эти процессы LSt-клетки.

Сначала было установлено, что активация LSt-клеток сопровождается оргазмом у крыс, а затем и у людей вне зависимости от пола. У мужчин вдобавок этот процесс сопровождается эякуляцией.

LSt-клетки, как сообщили учёные, находятся в спинном мозге и связаны и с гениталиями и с мозгом. Они получают от них определённые сигналы, в том числе и тормозящие, и посылают ответы. Кроме того, гениталии имеют с мозгом и прямые связи. Именно из-за этого когда, к примеру, человек думает о сексе, он начинает возбуждаться.

Ранее канадские психологи рассказали, что качество полового акта зависит от эмоционального состояния партнёров. Также было отмечено, что партнёрам нужно иметь доверительные отношения.