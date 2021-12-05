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Команда психологов из Канады определила, что качество полового акта во многом зависит от того, в каком эмоциональном состоянии находятся партнеры.

Согласно словам исследователей, чтобы получить максимальное удовольствие от процесса партнеры должны вначале понять свое присутствие в реальном мире. Руби Рэа, эксперт в области сексологии, отметил, что следует остановиться хотя бы на минуту, а затем взглянуть на землю, по которой ежедневно ходишь, и обратить внимание на текущий оттенок неба над головой.

Ян Кернер, канадский психотерапевт, уверен, что секрет «восхитительного секса» заключается в осуществлении эротических фантазий, которые нельзя прятать глубоко в душе. Специалисты советуют чаще разговаривать с партнером на данные темы, выстраивая с ним доверительные отношения. Это поможет получать больше наслаждения от полового акта.

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