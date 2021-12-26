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Если гипотетическая война между РФ и Украиной все же начнется, российские танки уже через сутки будут в Киеве, считают авторы американского издания The American Thinker.

Они пояснили, что ни в военно-политическом, ни в экономическом плане Россия не понесет каких-либо рисков от возможного своего «нападения» на Украину. В настоящий момент значительно превосходит соседнюю страну по всем параметрам и в ближайшее время вряд ли что-то может измениться.

Авторы также отмечают, что президент США Джо Байден уже заявил о невмешательстве НАТО в возможный боевой конфликт. Однако если он все же передумает, Россия справится и с Североатлантическим альянсом. Впрочем, вмешиваться он не будет, а ограничится лишь высказываниями глубокой обеспокоенности и осуждением действий РФ. Никакие экономические санкции сейчас не заставят Москву отступить от своих целей, поэтому Запад вряд ли станет их вводить.

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