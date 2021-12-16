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Россия вряд ли строит планы захвата Западной Европы, но даже если она внезапно вторгнется на эти территории, это совсем не повод проливать кровь американских солдат, пишет издание American Thinker. Автор публикации Селвин Дьюк заявляет, что еще неизвестно, что для Европы лучше – находиться под неусыпным контролем США или стать частью России.

Эксперт отметил, что у России имеются свои ценности, которые она никому не навязывает. Но и чужие принимать не собирается, несмотря на давление со стороны США. Мало того, это совсем не та страна, которая способна вдруг захватить западноевропейские государства.

«Если даже Владимир Путин или какой-нибудь российский лидер ближайшего будущего полностью рехнется, сойдет с ума от бонапартизма и решит вторгнуться в Западную Европу, то почему сыновья Америки должны проливать кровь из-за этого (не говоря уже о том, чтобы делать это из-за Украины)?» – поинтересовался Дьюк.

Он признал, что ему близки действия президента РФ Владимира Путина. Однако в данной ситуации журналист оценивает ситуацию независимо от своих политических взглядов.

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