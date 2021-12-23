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Бум криптовалютного майнинга привёл к росту не только видеокарт, но и процессоров. Как выяснилось, чипы AMD с архитектурой Zen, особенно многоядерные, справляются с добычей «цифрового золота» ничуть не хуже, чем специализированные ACIS-устройства.

Поэтому обычным пользователям приходится довольствоваться предыдущими поколениями процессоров AMD. Они, конечно, не настолько производительны и энергоэффективны, как те, что построены на архитектуре Zen, но при этом хотя бы есть в магазинах. Но какой процессор AMD предыдущего поколения лучше?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, алгоритмы сервиса RankQuality сравнили два флагманских процессора предыдущих поколений – AMD A10-7850K и AMD FX-8350 – после чего выбрали победителя. И он может удивить.

Какой недорогой процессор лучше купить в 2021 году – AMD A10-7850K или AMD FX-8350?

Во время сравнения интеллектуальные алгоритмы сервиса RankQuality выделили 67 характеристик обоих процессоров и сопоставили их между собой. Учитывались и производительность, и результаты бенчмарков, и совместимое оборудование. Поэтому сравнение было максимально всеобъемлющим и беспристрастным.

В сравнении победил AMD FX-8350. Этот результат может показаться удивительным, ведь у конкурента есть интегрированный графический ускоритель. Однако AMD FX-8350 действительно превосходит конкурента по ряду характеристик:

  1. Больший потенциал к разгону. Если хочется получить максимум производительности и у вас есть специальные знания – стоит приобрести именно AMD FX-8350. Он поддерживает более интенсивный разгон. Конкурент же такое повышение производительности может не перенести – в том числе и из-за интегрированной видеокарты.
  2. Больше объём кэш-памяти первого уровня (L1). В неё записываются команды, которые будут направлены процессору. У AMD FX-8350 объём кэш-памяти первого уровня составляет 384 КБ, а у конкурента – 256 КБ.
  3. Банально больше ядер. AMD FX-8350 использует восьмиядерную архитектуру, а AMD A10-7850K – четырёхъядерную. Чем больше ядер – тем проще процессору работать в многозадачном режиме, в которым обычно он и пребывает при домашнем использовании.
  4. Выше базовая тактовая частота. Её показатель у AMD FX-8350 составляет 4,0 ГГц против 3,7 ГГц у AMD A10-7850K.

Впрочем, есть характеристика, по которой AMD A10-7850K превосходит победителя в сравнении. Он выделяет 95 Вт тепла, в то время как AMD FX-8350 – 125 Вт. Чем выше тепловыделение – тем более мощный кулер потребуется.

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