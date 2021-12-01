читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Все площадки, предназначенные для пуска ядерных ракет, расположенные на территории Беларуси, сохранены в целости и готовы к использованию, заявил глава государства Александр Лукашенко. Он отметил, что из советских объектов исчез с карты страны только один.

«Почему я стал врагом для Запада? Не потому что я диктатор. Потому что все площадки, на которых стояли “Тополя”, кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию», – заявил белорусский лидер в интервью агентству «РИА Новости».

Он вспомнил, как первый российский президент Борис Ельцин из-за требований Запада заявлял, что все площадки для МБР должны быть уничтожены. Их нужно было взорвать, но Лукашенко этого не сделал.

Взорван было лишь один объект. Представители Запада всегда спрашивали, зачем Лукашенко эти площадки, однако он оставлял этот вопрос без ответа.

Вам может понравиться

Американский аналитик заявил об угрозе распада США

Аналитик Эрик Бест рассказал о главной проблеме США. Своё мнение он высказал в интервью Kupredu do minulosti. Как считает журналист, в настоящее время западные страны занялись самоуничтожением, а США навязывают
  • Анна
  • 29.11.2021
  • читать 1 минуту

Глава ЦРУ во время визита в Москву обсудил возможность встречи Путина и Байдена

В 2022 году Владимир Путин и Джо Байден могут провести новую встречу. Об этом сообщили собеседники The Washington Post. В начале ноября в Москве побывал Уильям Бернс – глава ЦРУ
  • Анна
  • 30.11.2021
  • читать 1 минуту

Депутат Затулин заявил, что дестабилизацией ситуации на Украине занимается сама Украина

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин указал, что дестабилизацию Украины осуществляют в Киеве, а не в Москве. Его заявление передаёт издание
  • Анна
  • 01.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 декабря – пасмурно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 1 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 декабря – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 1 декабря – небольшой снег, до 2 °C | Подольск: погода, 1 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 1 декабря – небольшой дождь, до 6 °C |