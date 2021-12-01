Все площадки, предназначенные для пуска ядерных ракет, расположенные на территории Беларуси, сохранены в целости и готовы к использованию, заявил глава государства Александр Лукашенко. Он отметил, что из советских объектов исчез с карты страны только один.

«Почему я стал врагом для Запада? Не потому что я диктатор. Потому что все площадки, на которых стояли “Тополя”, кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию», – заявил белорусский лидер в интервью агентству «РИА Новости».

Он вспомнил, как первый российский президент Борис Ельцин из-за требований Запада заявлял, что все площадки для МБР должны быть уничтожены. Их нужно было взорвать, но Лукашенко этого не сделал.

Взорван было лишь один объект. Представители Запада всегда спрашивали, зачем Лукашенко эти площадки, однако он оставлял этот вопрос без ответа.