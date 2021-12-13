Александр Беглов назвал 6 событий прошедшей недели. Снегопадов и разрывов труб среди них нет

Губернатор не стал акцентировать внимание горожан на действительно волнующих их новостях: он проигнорировал многочисленные порывы труб, горы снега и многочасовые заторы.

О шести главных событиях в жизни Санкт-Петербурга поведал подписчикам губернатор Александр Беглов. По понедельникам он традиционно размещает подборку на своей странице «ВКонтакте».

При этом о проблемах, с которыми столкнулся Санкт-Петербург, Беглов предпочёл умолчать. Вместо этого он рассказал подписчикам о новом пункте вакцинации, выделении дополнительных денег на медиков, установке 23 «елок добра» и новой подстанции на Атаманской улице.

Губернатор упомянул также о премии правительства по программированию и новом инвестиционном проекте – помещении для занятия «сап-сёрфингом» возле «Балтийской жемчужины».

Публикация Беглова возмутила многих горожан. Они разместили в комментариях снимки, в частности с Василеостровского района, упомянув, что «ходить по улицам невозможно».

Гневными комментариями и фотографиями с горами снега петербуржцы фактически обесценили упомянутые Бегловым достижения.

Ситуация с уборкой снега в Санкт-Петербурге остаётся напряженной. Несмотря на то, что город на Неве погряз в заторах, чистить снег вышли всего около двухсот машин.