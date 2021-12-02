Эксперты издания Al-Quds сообщили, что конкуренция между США и Турцией в последнее время начала расти ещё сильнее.

Так, это касается добычи газа, которая осуществляется в Восточном Средиземноморье. Отмечается, что Америка увеличивает свое военное присутствие в Александруполисе. Кроме того, некоторое время назад в регионе появилась база ВВС США, и, как отмечается, в ней уже была размещена военная техника. Также поблизости от острова Крит, где есть газовые месторождения, расположены американские боевые корабли.

Граница Турции находится всего лишь в 20 километрах от мест, где расположены войска США. Несмотря на то, что ситуация Турции не нравится, турецкие власти понимают, что нахождение США в Греции направлено не против них. Как указывается, таким образом США пытается досадить России.

Греция же использует эту ситуацию в свою пользу и собирается занять место Турции для США.

Недавно глава Минобороны Греции Николаос Панайотопулос призвал к длительной борьбе с Россией. Также он отметил, что у России не хватит сил для противостояния США.