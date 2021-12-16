Михаил Самус, эксперт по военным вопросам, в материале, опубликованном на словацком новостном сайте Aktuality, отметил, что Джо Байден, американский лидер, согласился на переговоры с Владимиром Путиным всего из-за одного действия последнего.

Согласно его словам, это произошло из-за переброски РФ своих войск к западным границам. В западных СМИ тут же начали сообщать о том, что Москва готовится к «вторжению» на украинские земли. Специалист считает, что именно по этой причине глава Белого дома согласился вновь поговорить с российским коллегой.

При этом эксперт уверен, что Путин смог достичь значительного результата. Он добавил, что никаких новых ограничительных мер в отношении «Северного потока – 2» Соединенные Штаты вводить не планируют. В СМИ напоминают, что на прошлой неделе между президентами РФ и США были проведены переговоры, продлившиеся около двух часов. В рамках них Байден указал на военную активность возле украинских границ.