Наращивание российских войск на границе с Украиной и в сильно милитаризованном регионе Черного моря привело к призывам Румынии от имени «черноморских союзников по НАТО» усилить военное присутствие США и НАТО на своей территории. Об этом пишет Air Force Magazine, издание Ассоциации ВВС США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Союзники по НАТО, входящие в группу стран восточного фланга альянса – так называемой «Бухарестской девятки» (B9), заявили советнику по национальной безопасности администрации Байдена Джейку Салливану, что сейчас необходимо большее американское присутствие для сдерживания вторжения в Украину.

«Если США и НАТО не предпримут мер укрепления безопасности, Черное море станет российским озером», – заявил Air Force Magazine военный атташе Румынии в Вашингтоне полковник Каталин-Константин Михалаче, отметив, что Россия увеличила и модернизировала свои вооруженные силы в регионе.

«Цель России в Черном море – изолировать региональных партнеров НАТО, Грузию и Украину, воспользовавшись отсутствием стратегического и всеобъемлющего повседневного присутствия сил НАТО», – добавил он.

Михалаче также отметил, что Крым, который с момента присоединения Россией в 2014 году стал сильно милитаризованным бастионом в Черном море, находится всего в 200 милях от берегов Румынии. Возможное дальнейшее вторжение России в Украину, по его словам, «еще больше сократит эту дистанцию. Россия приблизится не только к Румынии, но и в целом к границам НАТО».

Румыния создала штаб-квартиру многонационального корпуса НАТО на юго-востоке в Сибиу отчасти для поощрения увеличения присутствия союзников. Михалаче сказал, что Румыния также ожидает решения о размещении на своей территории дополнительных войск США. Около 1000 американских военнослужащих уже присутствуют в Румынии на постоянной основе. США начали базирование беспилотников MQ-9 Reaper на румынской 71-й авиабазе в Кымпия-Турзий в январе текущего года.

У Румынии есть свои небольшие военно-воздушные силы, состоящие из F-16 и МиГ-21 советских времен, модернизированных с использованием израильских технологий. Михалаче сказал, что ВВС Румынии планируют закупить у Норвегии две эскадрильи F-16, которые в конечном итоге заменят МиГ-21. Помимо этого, Румыния базирует у себя ротационные силы воздушного патрулирования НАТО.

Румыния также закупила систему противоракетной обороны Patriot, первую на восточном фланге НАТО. Из семи законтрактованных ракетных батарей несколько уже поставлены на вооружение, остальные будут доставлены позднее.

Вместе с тем 16 декабря на слушаниях в Конгрессе под названием «Защита Украины, сдерживание Путина» Эндрю Боуэн, аналитик по вопросам России и Европы из Исследовательской службы Конгресса, назвал присутствие США НАТО на Черном море главной причиной враждебности России. Боуэн сказал, что Россия обеспокоена тем, что вооруженные силы НАТО и США в конечном итоге разместят поблизости системы высокоточной противоракетной обороны большой дальности. Румыния уже имеет на вооружении мобильную реактивную систему залпового огня HIMARS.