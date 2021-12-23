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Оливер Сирик, адвокат гражданина РФ Владислава Клюшина, отметил, что до заключения его подзащитного под стражу предпринимателя попытались завербовать спецслужбы Британии и Соединенных Штатов.

Согласно его словам, западные разведывательные службы считали, что Клюшин знает государственную тайну или обладает секретными сведениями. Дело в том, что его фирма ранее заключила несколько госконтрактов в России, некоторые из которых были связаны с разведслужбами. Он добавил, что предпринимателя пытались склонить к сотрудничеству в прошлом и позапрошлом годах, когда тот находился в Шотландии и во Франции.

При этом Клюшин дважды отказывал западным спецслужбам. В СМИ напоминают, что россиянина задержали весной в Швейцарии, а затем его отправили в Соединенные Штаты. Он обвиняется в продаже инсайдерской информации, приведшей к осуществлению кибератак. Бизнесмен опровергает все обвинения.

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