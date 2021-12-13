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Влиянию Соединенных Штатов в мире угрожает Китай, а не Россия. Поэтому президент Джо Байден не должен был окончательно рушить отношения с РФ, уверен хорватский журналист Марьянович.

В издании Advance, публикацию которого перевело «РИА Новости», он написал, что Соединенным Штатам перед «великой битвой» против Китая потребуется нейтральная Россия. Но Вашингтон ухитрился добиться с ней максимального расхождения буквально по всем возможным вопросам. И тем самым сыграл на руку Пекину.

Предшественник Байдена Дональд Трамп отлично понимал ситуацию, из-за чего и пытался наладить отношения с Москвой. Однако «промывание мозгов», которое США устраивает своим гражданам, сыграло с ним злую шутку. За попытки диалога с РФ Трампа объявили чуть ли не шпионом Кремля.

Марьянович также отметил, что США упорно не хотят даже задуматься о стратегии, которая бы подразумевала дружественные отношения со всеми странами. Америка будто состоит из двух разных школ, одна из которых видит врага в РФ, а другая в КНР. Она постоянно говорит об угрозах со стороны кого-либо, включая инопланетян, и не замечает, что единственной угрозой для планеты является она сама.

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