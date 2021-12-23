Чиновники районной администрации Санкт-Петербурга заподозрили молодых родителей, что они умышленно ухудшили свои жилищные условия, родив второго ребенка.

Супруги проживают в однокомнатной квартире и после рождения еще одного малышка попытались встать в очередь на получение жилья, как нуждающаяся семья. Согласно нормам Российской Федерации, на каждого проживающего человека в доме полагается не менее 7,5 квадратных метров. Но супругам отказали в данной просьбе, посчитав, что они родили еще одного ребенка только с целью расширения жилплощади.

На сегодняшний день за семью вступилась прокуратору, но администрация Выборгского района не согласилась с выдвинутыми претензиями. На административном уровне правительство Петербурга показывает свою заинтересованность в увеличении рождаемости. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что в городе растет число многодетных семей, но это по официальным данным.