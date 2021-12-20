Долгие пять лет жители Приморского района просят сделать безопасным переход, но их жалобы откровенно игнорируются администрацией.

Ухоженный сквер появился на пустыре на школьной улице. Такой факт забыла упомянуть пресс-служба Смольного. Там также смолчали, что напротив сквера бесчинствует железнодорожный переход-убийца.

«На вакантное место под создание сквера обратили внимание местные жители, когда в 2018 году открылась станция метрополитена «Беговая» и через участок значительно возрос транзит пешеходов. По просьбам горожан территорию превратили в комфортную зону с удобной инфраструктурой, с пешеходными коммуникациями и уличной мебелью для отдыха. Здесь посадили деревья и кустарники, разбили газоны, провели освещение», – отметили в пресс-служба администрации Петербурга.

Жители Приморского района пять лет просят местные власти сделать безопасным переход в створе Туристской улицы. Но их жалобы остаются неуслышанными.

Через переход каждый проходит больше 12 тысяч человек. Светофором и звуковой сигнализацией его не удалось обезопасить. В феврале администрация допустила возможность проектирования и строительства путепровода на пересечении с железнодорожной линией с участием концессионера. Но никакой больше информации нет. Вероятно, бороться с серьезными проблемами руководство города не хочет.