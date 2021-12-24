После «Бенедикта» и «Нео» Санкт-Петербург столкнулся с циклоном «Квинтинус». Утром 24 декабря на жителей Северной столицы обрушился снегопад, причем порывы ветра достигают 18 м/с. Город встал в пробках, а петербуржцы стали жаловаться на гололедицу. При этом Смольный и подконтрольные ему коммунальные службы знали о прогнозе синоптиков.

Подобную ситуацию петербуржцы наблюдали после одного из предыдущих циклонов. Администрация губернатора Александра Беглова не справилась с уборкой. Жители города до сих пор наблюдают сугробы и наледь на улицах.

Несмотря на то, что сильных снегопадов не было, в течение последних трёх дней на Московском шоссе наблюдались пробки. Наиболее вероятно, что и очередной циклон покажет неспособность Смольного справиться с осадками.

Ранее губернатор Александр Беглов уже посоветовал петербуржцам не пользоваться личными авто в пятницу и быть осторожнее, так как на улицах наблюдается гололёд. Не исключено, что таким образом чиновник указал на неготовность комитета по благоустройству бороться с обильными осадками.

Халатное отношение к работе снова привело к заторам на дорогах. Сообщается, что накануне для уборки снега Смольный выделил 84 единицы спецтехники. При этом гололедица на дорогах уже становится причиной многочисленных аварий и травм.

Напомним, критическая ситуация на дорогах наблюдалась и в конце ноября. Из-за обильных осадков движение в городе было практически парализовано.