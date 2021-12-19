На данный момент противотанковых систем Javelin, поставляемых США для Украины, явно недостаточно, чтобы остановить российские бронетанковые силы. Такое мнение высказывает военный обозреватель Брент М. Иствуд в интернет-издании «1945» (19FortyFive). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Javelin – одна из лучших противотанковых ракетных систем в мире. США перебросили в Киев большое количество пусковых установок и ракет Javelin за последние три года, но будет ли этого достаточно, чтобы остановить Россию от потенциального бронетанкового вторжения в Украину, о котором всё чаще рассуждают на Западе? В очередной раз стоит отметить, что официальные представители МИД РФ неоднократно заявляли, что армия страны не представляет угрозы для других государств.

Американский Javelin FGM-148 – портативное, многоразовое оружие. Стрелок обнаруживает танк или бронетранспортер днем ​​или ночью с помощью командно-пускового устройства. Есть несколько режимов визуализации, включая тепловизор, для захвата цели. После чего ракета может быть запущена выстрелом с плеча.

Стартовый заряд выводит боеприпас на расстояние около пяти метров от пусковой установки. Затем срабатывает основной двигатель. Ракета летит вверх под крутым углом, а затем падает на самую слабую часть танка – верх башни. В режиме прямой атаки против стен, бункеров и огневых точек ракета летит вверх, но уже под небольшим углом, а затем атакует цель.

«Джавелин» действует по принципу «выстрелил и забыл», то есть после запуска от оператора не требуется никакого другого прицеливания. Это большое преимущество для солдат и морских пехотинцев. Команда пусковой установки может атаковать танк, а затем укрыться или ускользнуть в безопасное место, пока ракета летит по дуге к своей цели, и успеть прицелиться для следующего пуска.

Снаряженная пусковая установка Javelin весит всего 49 фунтов [22 кг]. Максимальная дальность полета составляет 2,5 мили [4 км]. Джавелин использовался не менее 5000 раз во время войн в Ираке и Афганистане.

Украина, по её собственным оценкам, сталкивается с 94 000 российских военнослужащих на своей границе. В этой огромной армии не менее 1 100 российских танков. Украинцы стремятся вооружаться «Джавелинами», при том, что они стоят 126 000 долларов за каждую пусковую установку.

В 2018 году украинцы купили 210 ракет и 37 пусковых установок. В 2019 году они приобрели 150 ракет и 10 пусковых установок. Согласно отчету за ноябрь 2021 года, Украина уже использовала их значительную часть.

Огромное количество танков и бронетранспортеров, развернутых на севере и востоке Украины, беспокоит Киев, и руководители вооруженных сил и разведки призывают к увеличению количества «Джавелинов» и других систем вооружения. В сентябре Соединенные Штаты пошли навстречу, объявив о пакете военной помощи на сумму 60 миллионов долларов. Но нынешнего количества систем Javelin просто недостаточно, чтобы остановить пресловутое массированное бронетанковое вторжение на Украину, которым запугивают западные СМИ.