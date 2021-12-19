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В 1944 году российские инженеры разработали достойную замену для легендарного танка Т-44, однако по ряду причин он лишь ненадолго поступил в серийное производство, рассказал американский эксперт Калеб Ларсон.

В издании «1945» автор рассказал, что конструкторам было сложно работать, так как от них требовалось затмить славу Т-34. Но они справились с этой задачей и создали настоящий супертанк Т-44. Он отличался от предшественника поперечным размещением двигателя и превосходил его по вооружению. Так, калибр артиллерийского орудия, установленного на новой боевой машине, составлял 122 миллиметра против 76,2 мм у Т-34.

Кроме того, новый танк был более компактным за счет оригинального размещения силовой установки, но гораздо более мощным. Однако Москва отказалась принимать его на вооружение. Все дело в том, что более сложная конструкция усложняла и управление боевой машиной, что требовало дополнительной подготовки танкистов. В разгар Великой Отечественной СССР просто не мог терять время на обучение.

Несмотря на это, в 1944 году серийное производство стартовало и в войска было направлено 1800 танков Т-44. Однако через несколько лет и его, и легендарную «тридцать четверку» заменил Т-54.

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