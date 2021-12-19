Американское интернет-издание «1945» (19FortyFive) отметило своим вниманием факт поступления первой партии из девяти боевых машин поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор» в российскую армию. Военный обозреватель Майкл Пек высоко оценил бронезащиту и «разнообразный набор оружия» машины и высказал предположения об ее экспортном потенциале. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

БМПТ-72 считается «боевой машиной поддержки танков», но в случае «Терминатора» он, по сути, представляет собой танк, предназначенный для поддержки традиционных основных боевых танков (ОБТ). Тем более, что «Терминатор» построен на базе широко распространенного основного боевого танка Т-72, с 1970-х годов выпушенного в общем количестве около 25 000 единиц.

Но вместо 125-миллиметровой пушки в массивной башне БМПТ-72 имеет небольшую башню, оснащенную при этом множеством вооружений: двумя 30-миллиметровыми пушками, четырьмя управляемыми противотанковыми ракетами, двумя 30-миллиметровыми скорострельными гранатометами и крупнокалиберным пулеметом.

Этот разнообразный набор оружия позволяет «Терминатору» поражать несколько типов целей, включая танки, пехоту, укрепления, вертолеты и низколетящие самолеты. В то же время использование шасси танка обеспечивает тяжелую броневую защиту корпуса, а также мобильность по бездорожью, как у полностью гусеничной машины.

Идея «Терминатора» зародилась как следствие серьезных потерь, понесенных советской бронетехникой в Афганистане в 1980-х годах и в Чечне в 1990-х годах. Хотя это не должно было быть сюрпризом, особенно для русских, которые успешно устраивали засады на немецкие танки в городских сражениях Второй мировой войны, таких как Сталинград. Многочисленные военные конфликты в мире, включая Вьетнам и ирано-иракскую войну, также показали уязвимость бронетехники без поддержки пехоты и артиллерии, особенно в городских боях.

Российские конструкторы пришли к выводу, что более удачным выходом станет не использовать легкобронированные машины, такие как скорострельные зенитные самоходные орудия [«Шилка»], для огневой поддержки танков и бронетехники, а создать машину поддержки с достаточной броневой защитой.

БМПТ-72 задумывался, чтобы сопровождать в бою ОБТ, такие как Т-80, Т-90, обычные Т-72 и новый Т-14 «Армата». Его скорострельная пушка и гранатометы могут подавлять пехоту и противотанковые орудия, угрожающие обычным танкам, а его противотанковые ракеты могут поражать танки противника.

Концепция «танка поддержки» не нова. Во время Второй мировой войны армия США оборудовала несколько танков M4 Sherman низкоскоростными 105-миллиметровыми гаубицами для дополнительной огневой мощи против пехоты и укреплений, в то время как Советский Союз установил 152-миллиметровую гаубицу на тяжелый танк КВ-1 для создания штурмового орудия СУ-152. Сегодня у Армии обороны Израиля есть Namur – танк Merkava-1, лишенный башни и преобразованный в тяжеловесный бронетранспортер.

«Терминатор» приходит в войска в то время, когда Россия тестирует танк «Армата» нового поколения и созданное на его основе семейство бронированных машин, включая бронетранспортер с расширенными функциями – такими как беспилотная башня.

Возникает вопрос, будет ли «Терминатор» экспортироваться. Если предположить, что он имеет в качестве основы обычный Т-72, который использовался более чем в 40 странах мира, экспорт БМПТ-72 может оказаться осуществимым проще, чем продажа совершенно новой машины, такой как «Армата».