Атомные подводные лодки типа «Лос-Анджелес» за свою историю создали немало сложностей российскому флоту, пишет американское издание «1945». Автор публикации Кайл Мизоками назвал их одними из лучших и точно наиболее успешными АПЛ Военно-морских сил Соединенных Штатов.

Он рассказал, что эти подлодки способны притаиться у чужого побережья и длительное время оставаться незамеченными, собирая разведывательную информацию. Также они предназначены для специальных операций и могут принимать участие в морских боях.

Подводные лодки вооружены противокорабельными ракетами «Гарпун» и «Томагавками», а также минами и торпедами.

По словам автора, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», эти субмарины еще со времен СССР пугают Москву своими уникальными возможностями.