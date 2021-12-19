В информагентстве 19FortyFive отметили, что индийские власти могут приобрести российские ЗРК С-500. Однако в этом случае США с большой вероятностью введут в отношении Индии санкции.

Авторы материала отмечают, что Индия уже давно сотрудничает с РФ в военной сфере, поэтому может приобрести у нее новейшие системы ПВО. Для Вашингтона это станет «последней каплей», что значительно ухудшит американо-индийские отношения. Однако Дели не собирается превращаться в клиентскую страну для Соединенных Штатов. Индийские власти также ценят возможность покупать у русских современное оружие без дополнительных требований.

Эксперты напоминают, что за последние десятилетия Дели успел приобрести немалое количество российского вооружения, включая подлодки, Т-90, Су-30 и установки С-400. Они также отметили, что новейшие ЗРК России могут сбивать не только самолеты и БПЛА, но также гиперзвуковое оружие.