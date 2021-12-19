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Американские авианосцы долгое время оставались «грозой морей», однако сейчас все чаще появляется оружие, способное уничтожить их в кратчайшие сроки, пишет издание «1945». Авторы приводят в качестве примера подводные беспилотные аппараты, которые могут месяцами выжидать появления цели, чтобы нанести по ней смертельный удар.

Помимо этого, справится с авианосцем могут и беспилотные летательные аппараты. Они способны существенно осложнить действия экипажа по управлению судном.

Успешное уничтожение авианосца может быть осуществлено и без применения оружия. Так, грамотная кибератака спровоцирует сбой всей электроники и систем навигации, от которой зависят авианосные корабли. Это приведет к их гибели.

Ранее одним из главных преимуществ АУГ считалась мобильность, однако сейчас одна удачная орбитальная бомбардировка сведет превосходство авианосца к нулю, уверены авторы публикации. Они уверены, что эти огромные корабли, являющиеся гордостью США чуть ли не с каждым днем становятся все более бесполезными для современной войны.

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