Может ли Украина получить на вооружение ракеты SPIKE? Военный обозреватель интернет-издания «1945» (19FortyFive) Брент М. Иствуд оценил израильское семейство противотанковых ракет SPIKE как одну из самых передовых систем в мире, которые способны уничтожать вражескую бронетехнику. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Израильская оборонная фирма Rafael производит различные системы вооружений, при этом они были экспортированы как минимум в 33 страны. Оригинальная ракета SPIKE Non-Line of Sight (NLOS) использовала телевизионное изображение для наведения снаряда на цель. Теперь армия США всерьез присматривается к управляемой ракете малого радиуса действия SPIKE SR, действующей по принципу «запустил и забыл». Для Украины также были бы полезны системы семейства SPIKE.

Израильтяне давно старались иметь вооружение, способное ответить на крупное танковое вторжение – подобное тому, с чем они столкнулись во время войны Судного дня 1973 года. Первые комплексы SPIKE использовались против артиллерийских позиций во время Второй ливанской войны и в операции «Литой свинец» против ХАМАС.

Ракета SPIKE NLOS, разработанная в конце 1980-х годов и названная израильтянами «Таммуз», имеет внутри инфракрасную камеру для визуализации и управляемого наведения. Первоначальный NLOS во многом опередил свое время. Электрооптический датчик позволял оператору видеть на экране изображение траектории атаки ракеты и маневрировать ею по направлению к цели, а также менять цели в полете. Последние версии SPIKE NLOS имеют улучшенные камеры с инфракрасным и лазерным наведением. Пусковые установки можно использовать с размещением на транспортных средствах, вертолетах и артиллерийских катерах.

По данным Rafael, за прошедшие годы было продано 30 000 ракет SPIKE. В дополнение к NLOS и SR, Rafael сейчас производит SPIKE 5-го поколения Long-range с дальностью 5,5 км и Extended-range (до 10 км). Ракетные боеприпасы включают в себя осколочно-фугасные и кумулятивные противотанковые боеголовки, в том числе с контролем времени детонации.

Южнокорейцы закупили SPIKE для развертывания на военно-морских вертолетах с целью уничтожения северокорейских патрульных катеров. Британцы запускали ракеты SPIKE по повстанческим группам в Афганистане. Соединенные Штаты проявили заинтересованность в переносной системе для стрельбы с плеча SPIKE Short-range. Эта система эффективно устраняла движущиеся учебные цели в ходе учений с боевой стрельбой армии США в 2021 году.

Может ли SPIKE Short-range заменить противотанковую систему Javelin? Нет, военные специалисты считают, что SPIKE в будущем может дополнить, а не исключить Javelin. Главное их различие состоит в том, что ракета Javelin способна атаковать верхнюю часть танка противника. Тем не менее, SPIKE может дать армии дополнительные возможности для уничтожения вражеских огневых точек и минометных расчетов.

Может ли Украина использовать SPIKE? Это было бы крайне эффективно. SPIKE NLOS и Long-range уже собираются на совместном предприятии Израиля и польского оборонного подрядчика ZM Mesko. Украинцы, вероятно, хотели бы иметь их в дополнение к своим Javelin, поставляемым в США. Однако эти системы весьма дороги: NLOS стоит 210 000 долларов за единицу.

«Системы SPIKE были испытаны в многочисленных боевых ситуациях. Это популярный экспортный товар, используемый десятками армий. Возможности эффективного взаимодействия с противотанковыми ракетами Javelin должны заставить США и Украину обратить внимание на SPIKE при планировании концепций миссий и сценариев возможного конфликта с Россией» – заключает Иствуд.