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Дмитрий Гордон, представитель прессы, сообщил, что Владимиру Зеленскому следует стать последним украинским президентом.

Согласно его словам, на Украине необходимо полностью избавиться от должности президента, превратив ее в полноценную парламентскую республику. Сейчас в государстве действует президентско-парламентская республика, однако во главе находится офис президента. При этом нынешние руководители не способны справиться с возложенными на них функциями в одиночку.

По этой причине Гордон выступает против наличия президента в стране. Он уверен, что если Зеленский решит лично стать инициатором голосования в парламенте по поводу изменения политического режима в стране, то он увековечит себя в учебниках по истории. Ранее Алексей Данилов, секретарь СНБО, выступил за идею превратить Украину в президентскую республику.

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