В бригадах Вооруженных сил Украины, базирующихся на Донбассе возникла критическая ситуация с топливом для боевой техники, заявил киевский журналист Юрий Бутусов.

Он рассказал, что один из его знакомых офицеров 4 ноября прибыл на Донбасс и рассказал о серьезных проблемах с топливом. Так, горючее экономится до такой степени, что на жизнедеятельность подразделений его не выделяют вообще. Подвоз продуктов питания для солдат, технической воды для мытья, дров и всего остального осуществляется на жалких остатках топлива.

При этом командование не предпринимает никаких мер для решения проблемы. Каждое подразделение выкручивается в меру сил и смекалки. Острый дефицит горючего наблюдается практически во всех бригадах, однако компенсировать его никто особо не торопится.