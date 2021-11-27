Юрий Бутусов, представитель украинской прессы, отметил, что в рамках спора с Владимиром Зеленским у него возникло желание «дать по лицу» украинскому лидеру.

Данное происшествие случилось вчера, 26 ноября, в рамках пресс-конференции, проведенной в столице Украины. Журналист начал обвинять главу украинского государства в обмане граждан, призвав его постыдиться своих решений. В ответ Зеленский отметил, что Бутусов лишь хочет выместить на нем свою обиду за то, что тому не удалось получить хорошего поста. Он также обвинил главреда «Цензора.нет» в раскрытии важных разведданных.

Данные обвинения вывели журналиста из себя. После мероприятия он отметил, что ему следовало бы дать Зеленскому по лицу, так как тот вел себя аморально и бессовестно. Бутусов заявил, что от данного решения его остановило уважение к стране и статус его словесного оппонента.