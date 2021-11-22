В Сирии жители одной из деревень напали на военную колонну США. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл в провинции Эль-Камышлы. Жители населённого пункта Камо напали на колонну бронеавтомобилей США, забросав их камнями. Как отмечается, колонна направлялась, судя по всему, в город Камышлы. Её сопровождали представители курдских формирований.

Но утром на колонну напали местные жители. В результате этого военнослужащим пришлось развернуться и уехать. Добрались ли они до пункта назначения, неизвестно.

Инцидент был записан на видео, на которых можно увидеть, что кидают камни в военнослужащих США не только взрослые, но и дети. После того, как бронеавтомобили начинают отступать, некоторые устраивают за ними погоню.

Жители Сирии уже не в первый раз забрасывают камнями американских военных. Подобные случаи участились после заявлений США о нежелании останавливать Турцию в ее борьбе с курдами.