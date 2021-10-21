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Группа исследователей из разных стран мира, включая РФ, определила, что лошадей могли впервые одомашнить свыше 4,2 тысячи лет назад в районе междуречья Волги и Дона.

Благодаря одомашниванию лошадей люди смогли заметно увеличить скорость освоения новых земель, увеличить производительность труда и изменить военное искусство. Однако было неясно, когда и где именно это случилось. Поэтому команда специалистов провела анализ геномов, которые выделили из останков почти трех сотен лошадей со всех локаций, где возможно произошло одомашнивание этих животных, и сравнили их с последовательностями современных коней.

Оказалось, что в течение сравнительно большого периода времени популяции лошадей, обитавших в Евразии, обладали значительными генетическими отличиями, но это изменилось примерно 2-2,2 тысячи лет до нашей эры. Генетический профиль, который до этого был характерен только для низовий Волги и Дона, стал быстро распространяться в других регионах, вытеснив там популяции диких животных.

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