Президент Украины Зеленский выдвинул свои требования к новому правительству Германии. В первую очередь он высказал надежду на то, что ФРГ сможет гарантировать сохранение транзита газа через украинскую ГТС.

Зеленский заявил, что «Северный поток-2», который скоро может быть введен в эксплуатацию, является для Киева трагедией. Но Украина надеется на Евросоюз, который обещал, что некая часть транзита пойдет все же через газотранспортную систему страны.

Также украинский лидер заявил, что Германия должна давить на Россию, чтобы та согласилась на встречу в «нормандском формате». Напомним, что в РФ ранее заявляли, что для таких переговоров в настоящий момент нет никаких оснований, так как Киев игнорирует Минские соглашения.

Также ФРГ должна принять непосредственное участие в урегулировании конфликта на Донбассе, считает Зеленский.

Ранее правящая коалиция избрала нового канцлера ФРГ, которым уже через две недели станет Олаф Шольц.