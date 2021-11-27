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Владимир Зеленский, украинский лидер, начал обвинять Юрия Бутусова, главреда портала «Цензор.нет», в работе на олигархов после критики с его стороны в рамках пресс-марафона.

Журналист отметил, что назначенный Зеленским главой разведслужбы Руслан Демченко на самом деле является «агентом Кремля», прикрываемым верхушкой Украины. Он напомнил, что Демченко занимал должность замруководителя внешнеполитического ведомства при Викторе Януковиче и провалил несколько спецопераций.

Глава украинского государства не стал отвечать на данные высказывания, начав обвинять Бутусова в том, что тот в свое время работал на украинского миллиардера Игоря Коломойского и раскрыл сведения о применении БПЛА Bayraktar TB2 на территории Донбасса. Журналист при этом назвал «позорной ложью» обвинения в работе на олигарха.

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