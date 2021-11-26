Представители комздрава Волгоградской области сообщили о смерти Владимира Фролова, заслуженного хирурга РСФСР и экс-главы Еланской ЦРБ. Он скончался вчера, 25 ноября, в возрасте 78 лет.

В СМИ сообщают, что Фролов родился в Волгограде и поступил в местный медицинский вуз. После завершения учебы он начал работать в районной больнице в качестве хирурга-ординатора. Вскоре он возглавил все хирургическое отделение, а около тридцати лет назад стал руководителем всего медучреждения, проработав на данной должности девятнадцать лет.

За время его руководства удалось намного расширить объем хирургической помощи, предоставляемой местным жителям, а также повысить квалификацию медиков. В больнице появились отделения для реанимации и переливания крови, а также оборудование для ультразвуковой диагностики.