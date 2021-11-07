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Американский телеканал NBC News рассказал о жалобах четырех бывших заключенных на несколько необычные пытки в тюрьме в штате Оклахома. Их заставляли сидя в очень неудобных позах слушать детскую песню Baby Shark («Акуленок»), которая звучала на протяжении нескольких часов.

Заключенные не забыли об этой ужасной пытке и подали исковое заявление в суд. В нем они указали, что это было жестокое и бесчеловечное издевательство.

Также бывшие заключенные рассказали журналистам, что начальство в тюрьме отлично знало о таких издевательствах и не предприняло каких-либо мер для прекращения пыток. Сотрудники тюрьмы фактически не контролировались и могли делать все, что им вздумается. При этом они всячески избегали выполнения основных своих обязанностей, так как были очень плохо обучены.

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