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В свое время польский военный контингент оккупировал целый регион Ирака, но сейчас Варшава делает вид, что это не было оккупацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире «Радио России» она рассказала, что две с половиной тысячи польских военнослужащих отвечали за поддержание порядка на территории целого региона. Это как раз и означает оккупацию, однако Польша себя так не называет.

Своим заявлением Захарова прокомментировала ситуацию на границе Польши с Белоруссией, где по-прежнему не прекращается миграционный кризис. Среди беженцев, которые просят международной защиты, находится 650 жителей Ирака, однако Варшава стянула к своим рубежам войска и демонстрирует нежелание впускать мигрантов в страну.

Польша обвиняет в миграционном кризисе Беларусь, однако Минск в ответ заявляет, что это польские пограничники нагло выталкивают беженцев на его территорию. Белорусские власти снабжают нелегалов одеждой и продуктами питания, а также оказывают медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.

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