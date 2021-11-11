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Беспокоится из-за своих попыток усилить военное присутствие в Черном море должны сами американцы, заявил депутат парламента Крыма Юрий Гемпель. По его словам, жители полуострова могут спать спокойно, так как им ничего не грозит.

Гемпель пояснил, что Соединенные Штаты используют на Украине свою тактику, загребая жар чужими руками. Они интригуют, намереваясь развязать очередную войну, однако с Россией у нее ничего не получится. Москва видит все планы Запада и готова пресечь любые провокационные и агрессивные действия в отношении Крыма.

По словам депутата, Вашингтону пора бы задуматься о плачевных последствиях, которым обернется его кампания в Черном море. Россия наблюдает за перемещениями кораблей, поэтому любое неверное их движение повлечет за собой множество проблем для Соединенных Штатов.

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