Североатлантический альянс вошел в стадию наиболее масштабного расширения своей системы обороны за последние три десятилетия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он пояснил, что военное присутствие усилено как на суше, так и в воздухе, а в Польше, Эстонии, Латвии и Литве развернуты специальные боевые группы.

Альянс, сообщил Столтенберг, расширяет оборонительную систему, чтобы иметь возможность защититься от любых угроз. Он особо отметил восточный фланг НАТО, на котором эта самая гипотетическая угроза является самой опасной.

При этом Столтенберг не стал уточнять, кто именно так сильно угрожает НАТО именно с восточного фланга. Ранее он заявлял, что РФ точно не представляет никакой опасности, поэтому его высказывание выглядит немного странно.

Генсек Альянса также заявил, что последовательное расширение системы обороны будет продолжено и в будущем.