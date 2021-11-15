Россия может не опасаться кораблей НАТО в Черном море, так как они выполняют задачи, совершенно не связанные с РФ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что все действия НАТО, которые выполняются в Черном море с 2014 года, направлены исключительно на оборону. Поэтому несмотря на большую концентрацию сил Альянса в регионе, России ничего не угрожает.

После встречи в Брюсселе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой Столтенберг заявил, что НАТО обеспокоен перемещениями российских войск неподалеку от границ Украины. Однако по имеющейся у Альянса информации, ни Украине, ни странам Восточной Европы бояться нечего – никаких агрессивных действий в отношении них Россия не планирует.

Напомним, что флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney покидает Черное и направляется в Средиземное море. Его миссия в регионе завершена.