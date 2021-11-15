Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия может не опасаться кораблей НАТО в Черном море, так как они выполняют задачи, совершенно не связанные с РФ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что все действия НАТО, которые выполняются в Черном море с 2014 года, направлены исключительно на оборону. Поэтому несмотря на большую концентрацию сил Альянса в регионе, России ничего не угрожает.

После встречи в Брюсселе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой Столтенберг заявил, что НАТО обеспокоен перемещениями российских войск неподалеку от границ Украины. Однако по имеющейся у Альянса информации, ни Украине, ни странам Восточной Европы бояться нечего – никаких агрессивных действий в отношении них Россия не планирует.

Напомним, что флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney покидает Черное и направляется в Средиземное море. Его миссия в регионе завершена.

Вам может понравиться

Коротченко: У России есть действенный способ защитить Донбасс от БПЛА “Байрактар”

Россия вполне может защитить территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР от украинских ударных дронов «Байрактар ТБ2», уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что для этой цели РФ достаточно развернуть в

Авторы NetEase восхитились ответом Шойгу на заявления НАТО о “сдерживании России”

Североатлантический альянс надолго запомнит ответ министра обороны РФ Сергея Шойгу на угрозы со стороны Европы. Его слова стали отрезвляющим душем для НАТО, пишет китайское издание NetEase. Авторы публикации напомнили агрессивное

Российские дипломаты на Западе сталкиваются с вакцинной дискриминацией

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что дипломаты РФ сталкивают с дискриминацией по вакцинному
  • Анна
  • 13.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | город Мытищи: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 ноября – небольшой снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Королев: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Подольск: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Армавир: погода, 15 ноября – пасмурно, до 8 °C |