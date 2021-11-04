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Украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь назвал русскоязычных украинцев «русифицированными» и признал, что повальная украинизация в стране с треском провалилась.

Он заявил, что на Украине во всех сферах присутствует «украинский русский», по сути являющийся суржиком. В основном его используют те самые «русифицированные» граждане.

Напомним, в соседней стране уже второй год действует закон, определяющий использование практически во всех сферах исключительно украинского языка. Эта правовая норма провоцирует постоянные конфликты, которые иногда доходят до абсурда.

Особо рьяные националисты, как бывшая коммунистка Ирина Фарион, даже заявляют, что их «раздражает» известный писатель Николай Гоголь, который якобы думал на украинском, а писал на русском языке.

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