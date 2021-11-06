Японские пользователи в комментариях под одной из новостей издания Traffic News указали на преимущества модели «Нива», созданной в РФ. Они назвали ее отличным внедорожником.

В информационном агентстве рассказали о скором появлении нового варианта российского авто. Комментаторы отметили, что внешний облик «Нивы» не менялся почти шестьдесят лет, поэтому его дизайн можно отнести к ретро-стилю. Один из читателей добавил, что ему нравится угловатый кузов внедорожника и его круглая передняя оптика.

Пользователь под ником Rew отметил, что за версию с 5-дверным кузовом производитель просит «всего» 3,35 миллиона иен (около 2,1 миллиона рублей). Учитывая высокую стоимость новых японских машин, «Нива» может оказаться неплохой альтернативой, считает автор комментария.