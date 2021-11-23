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ПТРК Javelin представляют собой несерьезное оружие, которое Киев сможет использовать разве что для новых провокаций, уверен политолог Яков Кедми. Такие действия, по мнению аналитика, не помогут Украине разрешить конфликт и снизить напряженность на Донбассе.

«Украина не собирается решать конфликт никаким путем. Военным путем она не в состоянии решить, но пытается делать военные провокации. Javelin не представляет ничего серьезного в современной войне, просто один из видов противотанковых средств. Они их использовали, для этого они их получили, но это не играет никакой роли. Также, как и беспилотники. Это не меняет соотношения сил» – заявил Кедми.

Киев не намерен вступать в прямое противостояние с силами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он способен исключительно на провокации и будет повторять их снова и снова, пока «не получит по море», уверен эксперт. По его мнению, Украине необходимо дать достойный отпор.

Провокации являются давней тактикой Киева. С их помощью он периодически отвлекает внимание «примитивной части» украинского населения от внутренних проблем. «Непримитивная часть» при этом совершенно не реагирует на новые заявления о «нападении России» или использовании «Джавелинов». Так как прекрасно понимает, что на самом деле происходит в стране.

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