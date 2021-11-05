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В японском правительстве произошла долгожданная смена поколений, а отношения Страны восходящего Солнца с Россией могут заметно ухудшиться. Такие выводы сделали журналисты издания Yahoo News Japan, комментируя приход Фумио Кисиды на пост главы правительства.

Они отметили, что Кисида – это жесткий политик, который привык добиваться своего. Он пользуется популярностью у граждан страны, которые поддерживают его идеи по поводу укрепления и модернизации Вооруженных сил. Многие сторонники Кисиды требуют изменить пацифистское законодательство и вести максимально жесткую политику в отношении России.

Напомним, что ранее Фумио Кисида назвал угрозой для Токио совместные учения России и Китая у берегов страны. Он также отметил, что Японии необходимо провести красные линии и не допускать их пересечения, чтобы обеспечить безопасность государства. Сторонники нового премьера сочли маневры Пекина и Москвы объявлением войны и призвали власти задуматься о возможности удара на опережение.

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