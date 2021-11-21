В информагентстве The Wall Street Journal отметили, что западным странам следует смириться с мыслью о том, что РФ больше не представляет собой слабое государство, которым возможно помыкать.

Журналисты заявляют, что Владимиру Путину, российскому лидеру, за время своего президентства удалось усилить вооруженные силы страны, улучшить ее позиции на мировом рынке энергоресурсов, окружить РФ союзниками и показать Североатлантическому альянсу, что он ждет от него отказа от попытки расшириться в восточном направлении.

В материале отмечают, что из-за увеличения сотрудничества между НАТО и Украиной Россия стала считать последнюю своеобразным вражеским авианосцем, который пришвартован возле ее границ. Эксперты добавили, что Путин смог полностью развеять мифы Запада о том, что РФ является «угасающей державой».