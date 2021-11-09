Внутренние проблемы, с которыми столкнулись Соединенные Штаты, не дают им возможности адекватно реагировать на глобальные вызовы, пишет издание The Wall Street Journal. Этим успешно пользуются основные противники – Китай и Россия.

Так, Китай стремительно наращивает свой ядерный арсенал, подготавливая шахты для новых ракет. Также он действует весьма агрессивно в отношении Тайваня и Гонконга, практически полностью игнорируя недовольство и глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов.

Автор публикации обвиняет и Россию. Она, по его мнению, перебрасывает свою боевую технику к украинским границам, а также ведет энергетическую войну против Европы, оказывая губительное влияние на страны континента с использованием газа.

США, которые погрязли в «пустячных» внутренних разборках, совсем выпустили из виду действия противников и пропускают весьма значимые глобальные события, резюмировал автор.