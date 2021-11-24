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Байден слишком мягко относится к России, хотя перед вступлением в должность президента США он обещал совсем другое, пишет американское издание Washington Examiner. Автор публикации Том Роган поясняет, что России сейчас сходит с рук «газовый шантаж Европы».

Кроме того, Джо Байден отказывается увеличивать поставки вооружений на Украину, хотя вероятность «российской агрессии» стремительно растет. Американский лидер также никак не прокомментировал испытания Москвой противоспутниковой ракеты, которая превратила старый космический аппарат в множество обломков.

Роган заявляет, что Россия «провоцирует НАТО», усиливает давление на Украину, скапливая войска у ее границ, «готовит вторжение». Но Байден вместо жестких мер впадает в панику и фактически играет на руку Москве.

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