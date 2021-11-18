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Военкор Семен Пегов в своем Телеграм-канале WarGonzo рассказал, что только присутствие российских военных со 102-й базы позволил предотвратить превращение вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном в полномасштабную войну.

По его словам, военнослужащие 17 ноября были переброшены к линии фронта и стали живым щитом для армии Армении. Азербайджанские войска не рискуют обстреливать россиян, поэтому режим прекращения огня был восстановлен.

Напомним, что Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале вооруженного столкновения в Лачинском и Кельбаджарском районах. Обе стороны понесли в конфликте крупные потери. Боевые действия прекратились лишь после вмешательства министра обороны РФ Сергея Шойгу, который провел переговоры с представителями Еревана и Баку.

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