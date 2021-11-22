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Соединенные Штаты действуют все более агрессивно, пытаясь развязать войну, которая уничтожит все человечество. На это указывают и внеплановые маневры, которые недавно завершились в Черном море, а весьма активное военное освоение Украины США и Североатлантическим альянсом. Россия делает все возможное, чтобы снизить напряженность, однако далеко не все зависит только от нее, пишет издание «Взгляд».

Пока учения и другие действия НАТО – это лишь игра мускулами, однако США нагнетают атмосферу, в которой любая случайность может привести к началу боевых действий. Понимая это, Россия даже не стала проводить ответные учения в Черном море. Но Вашингтон слишком увлекся своими играми.

Он подстрекает к войне Киев, так как понимает – если ВСУ пойдут в наступление на Донбассе, РФ может провести операцию принуждения к миру. Фактически США хотят повторения сценария 2008 года. РФ не нужна война, ей не нужны тысячи жертв, о которых никогда не задумывается Вашингтон. Но между позором и боевыми действиями Россия всегда выбирала второе.

Если в регионе вспыхнет реальная, а не гибридная война, она быстро превратиться в глобальное противостояние с использованием ядерного оружия. И тогда мир ждет катастрофа, последствия которой предсказать невозможно.

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